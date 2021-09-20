Главные новости с ледовых катков, футбольных полей и других спортивных площадок — в традиционном дайджесте от Nevasport за 20 сентября:

«Зенит» обыграл «Рубин» в 8-м туре РПЛ благодаря голам Дзюбы и Клаудиньо

Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Зенита» отличились Артем Дзюба (дубль) и Клаудиньо, также автогол на счету Дмитрия Чистякова.

ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби, Заболотный забил победный мяч и получил красную карточку

Московский ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА. Первый и единственный гол в этой встрече был забит только на 81-й минуте: отличился нападающий армейцев Антон Заболотный.

«Локомотив» и «Урал» разошлись миром в первом матче без голов в этом сезоне РПЛ

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 0:0. Главным арбитром встречи стал Алексей Сухой.

Карпин назвал расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, назвал игроков, вошедших в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. В списке тренера оказались 34 футболиста, отдельно можно отметить возвращение в расширенный список форварда «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

Ученица Тутберидзе Турсынбаева объявила о завершении спортивной карьеры

Казахстанская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка отметила, что проблемы со спиной беспокоят ее уже долгое время. «К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны», — написала Турсынбаева.