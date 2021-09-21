Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, следит ли он за успехами национальной команды после отставки.

На вопрос журналиста, смотрел ли он сентябрьские матчи сборной, Черчесов ответил: «Смотрите, это тот случай, когда мы были в горах, и я не смог посмотреть игры, потому что день рождения у меня и у супруги».

Специалист был концентрирован на семье. Дни рождения Черчесов с женой отмечали в Австрии, там не было прямой трансляции матча. Правда, Станислав Саламович признался, что посмотрел игру с хорватами чуть позже, в записи.

Матчи с Мальтой и Кипром Черчесов не смотрел, он видел только краткий обзор.

8 июля 2021 года Черчесов ушел с поста главного тренера сборной России. Специалист возглавлял национальную команду с 2016-го года. Его заменил Валерий Карпин.