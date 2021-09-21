Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал о телефонном разговоре с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым.

Беженов, комментируя поражение «Спартака» в дерби, сказал, что Глушаков вполне мог бы усилить центр поля «красно-белых».

«Сейчас мне позвонил Глушаков, которого включили в состав сборной России. Он говорит, что готов бесплатно играть за «Спартак». Верите Дениса. Думаю, он поможет», – сказал Баженов.

Денис Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых полузащитник становился чемпионом России.

«Спартак» в понедельник в 8-м туре чемпионата России проиграл ЦСКА со счетом 0:1.