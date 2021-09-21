Инстаграм «Ангелов Плющенко» сообщает, что Софья Муравьева выступит на заключительном этапе Гран-при 2021 среди юниоров в Австрии. Турнир пройдет с 6 по 9 октября. Ранее сообщалось, что фигуристка примет участие на ближайшем этапе Гран-при среди юниоров в Словении с 23 по 25 сентября.

Напомним, Софья Муравьева выиграла серебряную медаль третьего этапа серии Гран-при среди юниоров.

Спортсменка чисто откатала короткую и произвольную программы. Софья без ошибок исполнила три каскада, сольные тройные сальхов, лутц, риттебергер и двойной аксель.

За свой прокат девушка получила 135,73 балла. За два соревновательных дня – 208,25 балла.

Золото взяла Вероника Жилина, набрав 216,92 балла, на третьей строчке расположилась Аделия Петросян. Воспитанница Этери Тутберидзе набрала 201,21 балла.