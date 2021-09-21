Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко разместил новое видео на своей странице в Instagram. В ролике показано, как восьмилетний сын фигуриста Саша Плющенко, недавно сломавший руку, вышел на лед и катается в гипсе.

Подписчики в комментариях поддержали юного фигуриста:

«Лапочка, выздоравливай!»

«Он у вас молодец, очень способный ребенок».

«Прекрасный мальчик, замечательный спортсмен, достойный сын»»

Напомним, сын Александра Плющенко и Яны Рудковской получил перелом лучевой кости. Травма случилась не на льду, а во время игры в футбол с друзьями. Саша стоял на воротах и неудачно отбил мяч. На восстановление уйдет несколько недель.