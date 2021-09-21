Серебряный призер Токио-2020 Дина Аверина рассказала, как прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Гимнастка сообщила, что была знакома с президентом ранее. Аверина рассказала, что видела Владимира Путина перед чемпионатом мира 2019 года. Президент приходил к главе Всероссийской федерации художественной гимнастики и спортсменкам в «Лужники».

Аверина рассказала, что Путин был в курсе ситуации с судейством.

«Он уже мне всё сам рассказал: «Вот, это несправедливо. шесть минут ждала оценку. Такого же у вас не бывает», – поделилась Дина.

Гимнастка попросила автограф у Владимира Путина. Он расписался на медали у всех спортсменов.

Дина Аверина очень волновалась на встрече с президентом. «Когда я говорила речь, у меня ноги так дрожали», – сказала гимнастка.

Напомним, в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио Дина Аверина взяла серебро, а ее сестра Арина стала четвертой. Сборная России не завоевала золото ОИ в данной дисциплине впервые с 1996 года.