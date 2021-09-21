Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и травспорта, болельщик ЦСКА Сергей Иванов поделился впечатлениями о матче 8-го тура РПЛ против «Спартака». Матч закончился со счетом 1:0.

«ЦСКА повезло. Я, как болельщик, признаю это», – сказал Сергей Иванов.

Чиновник признает, что обе команды играли неважно. Иванов согласен с тем, что дерби получилось слабым: «Возможно, но надо учитывать, что уровень чемпионата России падает».

Напомним, Сергей Иванов выступает за отмену лимита на легионеров. Он был удивлен высказыванием Путина. Президент России ранее сказал, что лимит на легионеров отменять нельзя.