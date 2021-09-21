Биатлонисты сборной России Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев не примут участия в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Соревнования пройдут в Тюмени с 23 по 26 сентября.

Логинов не примет участие в гонке по семейным обстоятельствам, а Гараничев и Елисеев пропустят старт по состоянию здоровья.

В первый день чемпионата России, 23 сентября, пройдет индивидуальная гонка на 15 км у женщин и 20 км у мужчин.

25 сентября биатлонисты примут участие в спринте.

В заключительный день чемпионата России пройдут эстафеты: 4х6 км у женщин и 4х7,5 км у мужчин.