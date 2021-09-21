Елена Вяльбе во время мужского марафона на ЧМ в Зеефельде. Фото: скрин Матч-ТВ

Елена Вяльбе во время мужского марафона на ЧМ в Зеефельде. Фото: скрин Матч-ТВ

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась своим мнением на тему различий между биатлоном и лыжными гонками. Она считает, что в биатлоне еще больше факторов, влияющих на результат.

«Мне кажется, в биатлоне больше шансов и на халяву проскочить, и в то же время попасть в полную засаду», – сказала Вяльбе. Однако она считает, что в лыжных гонках тоже достаточно факторов, которые могут повлиять на результат, тем более на Олимпиаде.

Вяльбе сообщила, что пока не в курсе, какие сюрпризы может преподнести олимпийская трасса в Пекине.

Елена Вяльбе рассказала, что до старта будет 5 дней на изучение трассы. Этого явно недостаточно. Лыжникам, по словам Вяльбе, нужно «узнать каждый поворотик, понимать, где надо начинать ускоряться, а где подождать».

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.