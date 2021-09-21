Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о вакцинации спортсменов своей группы от коронавируса.

Специалист работает с Александром Большуновым, Натальей Непряевой, Денисом Спицовым, Александром Терентьевым, Алексеем Червоткиным, Яной Грухвиной, Яной Кирпиченко и Марией Истоминой.

«Да, прививки были сделаны вакциной Pfizer», – заявил Бородавко. Первую прививку спортсмены получили в Италии, второую – в Эстонии. После второй прививки лыжникам выдали сертификаты.

Тренер сборной России надеется, что эта мера поможет решить проблемы, связанные с пересечением границ. Прививки сделали практически все спортсмены группы Бородавко, но специалист акцентировал внимание на том, что «это дело исключительно добровольное».