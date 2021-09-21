Появилась информация о том, сколько заработает действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа за бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

По информации Mirror, Гонорар Джошуа составит 15 млн фунтов стерлингов. Это примерно 17,5 млн евро.

Александр Усик и Энтони Джошуа встретятся в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября.

34-летний Александр Усик начал карьеру в профессиональном боксе в 2013 году. Последний поединок украинского спортсмена состоялся в октябре 2020 года. Усик победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Александр одержал 18 побед (13 из них нокаутом) в 18 боях.

31-летний Джошуа выиграл 24 поединка и один раз потерпел поражение.