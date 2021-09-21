В рамках второго тура группового этапа Кубка России «Ленинградец» на своем поле примет «Краснодар».

«Ленинградец» на прошлых стадиях прошел три раунда квалификации. Команда один раз победила по пенальти и дважды выиграла в основное время.

В первом туре групповой стадии «Ленинградец» неожиданно нанес поражение «Кубани» со счетом 1:0. Команда из Санкт-Петербурга в текущем розыгрыше ФНЛ находится среди лидером своей группы после девяти туров.

«Краснодар» после восьми туров расположился на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Быки» отстают от второго места на три пункта. За весь турнир «Краснодар» победил четыре раза, один матч завершил вничью и трижды проиграл сопернику.

Матч между «Ленинградцем» и «Краснодаром» состоится 22 сентября в 16.00 по московскому времени.