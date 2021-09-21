Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонках Йоханнес Клэбо отказался от участия в спринтерской гонке в норвежском Трюсиле. У него желудочное расстройство.

Спортсмен планировал выступить на соревнования по лыжероллерам. Однако болезнь пока не позволяет Клэбо тренироваться в полную силу.

Отец лыжника рассказал, что последние несколько дней у Йоханнеса было плохое самочувствие. Спортсмен страдал от расстройства желудка и чувствовал слабость. «Йоханнес прислушивается к своему организму и сохраняет спокойствие», – сказал отец Клэбо.

Хокун Клэбо надеется, что сын будет в полном порядке через два-три дня.

Напомним, предстоящий лыжный сезон – олимпийский. Игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.