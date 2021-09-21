Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре красно-белых и ЦСКА в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Армейцы победили со счетом 1:0.

«Вчерашнее дерби – одно из худших на моей памяти», – сказал Мостовой. Он считает, что обе команды не смогли показать ничего выделяющегося, футболисты боялись играть в полную силу. Александр назвал матч скучным.

Мостовой считает, что ЦСКА очень повезло. Если бы Понсе забил в начале второго тайма, игра сложилась бы иначе. Армейцы за всю игру нанесли только один удар в створ ворот, и он стал победным.

Александр считает, что Максименко должен был отбить удар Заболотного.

Напомним, Антон Заболотный забил победный гол на 81-й минуте.