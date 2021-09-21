Сборная России по мини-футболу в 1/8 финала чемпионата мира в Литве встретится с командой Вьетнама. Информация размещена на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России.

На групповом этапе сборная России разгромила египтян со счетом 9:0, обыграли Узбекистан – 4:2 и выиграли у представителей Гватемалы со счетом 4:1. Подопечные Сергея Скоровича вышли в прей-офф чемпионата мира с первого места в группе B.

Сборная Вьетнама оказалась в плей-офф ЧМ, выйдя с третьего места в группе D. На групповом этапе вьетнамцы набрали 4 очка. Команда проиграла Бразилии с разгромным счетом 1:9, сыграла вничью с Чехией и обыграла сборную Панамы.

Матч между Россией и Вьетнамом пройдет 22 сентября в Вильнюсе. Стартовый свисток будет дан в 17.30 по московскому времени.