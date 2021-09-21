Появилась информация о сроках восстановления защитника ЦСКА Бруно Фукса.

22-летний бразильский футболист травмировался в конце августа. Он повредил заднюю поверхность бедра.

«Фукс, с большой долей вероятности, вернется на поле в ноябре. Сейчас он занимается индивидуально в зале», – сообщил источник в ЦСКА.

О сроках восстановления еще одного травмированного игрока ЦСКА Хердура Магнуссона, пока ничего не известно.

ЦСКА подписал Фукса в августе 2020-го. За год за основной состав армейцев официальных матчах защитник сыграл всего 20 минут.

Магнуссон травмировался в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 с «Тамбовом». Исландский футболист до сих пор восстанавливается от травмы.