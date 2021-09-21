Портал стопкоронавирус.рф обновил данные по количеству заболевших коронавирусом в России.

На вторник, 21 сентября, в стране выявили 19 179 новых случаев, из которых 7% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 7 313 851 случая инфицирования с начала пандемии.

За сутки выздоровело 15 437 человек. С начала пандемии количество людей, справившихся с болезнью, составило 6 526 111.

За прошедшие 24 часа умерло 812 человек. Общее количество заболевших и не справившихся с коронавирусом пациентов составило 199 808 человек.

За прошедшие сутки в Москве выявили 1 926 инфицированных коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 1 060 заболевших.