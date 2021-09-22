Первый этап Кубка России по фигурному катанию 2021 года примет Сызрань. Соревнования начнутся 22 сентября. Финальный день турнира – 26 сентября.

22 сентября пройдут танцы на льду. В 16.30 начнутся соревнования юниоров, в 18.35 на лед выйдут взрослые фигуристы.

Окончательный список фигуристов пока не ясен. На данный момент свое участие в первом этапе Кубка России по фигурному катанию 2021-2022 подтвердили Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Александр Самарин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Андрей Лазукин.

За сутки да начала турнира с выступлений снялись Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Также отказался от участия в соревнованиях Михаил Коляда.