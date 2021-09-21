Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал удаление главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом», а также рассказал о вызове наставника «Краснодара» Виктора Гончаренко на заседание комитета. Специалист получил прямое удаление в матче с «Ахматом».

«Слуцкий удален за две желтые карточки, прямого удаления не было», – уточнил Григорьянц. Специалист пояснил, что если тренеру «Рубина» не показали прямую красную карточку, то квалифицирующих признаков – оскорблений, не было. Однако в рапорте есть другие нарушения, в том числе, выходы из технической зоны. Поведение Слуцкого будут рассматривать позже.

Гончаренко же, получил прямую красную карточку. Кроме того зафиксирован факт нецензурной брани в адрес судей. Тренер «Краснодара» приглашен на заседание КДК по видеосвязи.