Менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Азамат Бостанов поделился информацией о гонораре подопечного за бой по правилам бокса с Артёмом Тарасовым.

«Не могу сказать цифру, так что отвечу просто: очень солидный», – сказал менеджер бойца.

По словам Бостанова, Александр получил не меньше, чем ранее. Рекламные интеграции до боя и во время боя сделали сумму еще больше. Азамат заявил, что Емельяненко хватит таких денег минимум на полгода.

Бостанов вспомнил, что за бой с рэпером Джиганом Емельяненко получил 30 миллионов рублей. Сумму за бой, по словам менеджера, сложно рассчитать. В нее могут быть включены рекламные гонорары.

Напомним, российский блогер Артём Тарасов проиграл Александру Емельяненко единогласным решением судей.