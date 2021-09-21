Ученые университета в Клуже назвали новое кровососущее насекомое в честь двукратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп. Насекомое нашли на юго-востоке Румынии.

Полное название открытого недавно насекомого выглядит так – Phlebotomus Simonahalepae.

«Мы посвящает это открытие Симоне Халеп», – сказал профессор Андрей Михалча. Так ученые хотят выразить признание достижениям теннисистки и поблагодарить спортсменку за представление Румынии на международной арене.

На прошлой неделе Симона заключила брак с румынским миллионером Тони Юруцем. На прошедшем ранее Открытом чемпионате США румынка дошла до четвертого круга. Там она проиграла Элине Свитолиной со счетом 3:6, 3:6. Симона занимает 14-ю строчку в рейтинге WTA.