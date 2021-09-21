Во время Гран-при России, который пройдет в Сочи с 23 по 26 сентября, ожидается дождь. Практически все сервисы с прогнозами погоды обещают осадки в Сочи в субботу. Гонка запланирована в воскресенье, на этот день часть сервисов прогнозирует отсутствие дождя.

Кроме гонок Формулы-1 на трассе в Сочи запланированы этапы Формулы-2 и Формулы-3. Для Ф-3 российский этап станет заключительным в сезоне-2021.

Ранее организаторы Гран-при России прокомментировали признание российского теннисиста Даниила Медведева о том, что он любит Формулу-1. Спортсмен смотрел телевизионную трансляцию Гран-при Италии в Монце перед победным финалом турнира «Большого шлема» US Open. Представители «Росногок» пригласили Даниила на Гран-при России.