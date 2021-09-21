Комментатор Константин Генич полагает, что «Спартак» скоро уволит главного тренера Руя Виторию после поражения от ЦСКА в восьмом туре Российской Премьер-Лиги.

Вчера вечером клуб сделал заявление о том, что не уволит Виторию. В сообщении сказано, что руководство красно-белых доверяет тренерскому штабу.

Константин Генич считает, что решение об отставке тренера созрело. Комментатор полагает, что об отставке Витории не стали сообщать сразу после поражения, чтобы не рубить сгоряча. У комментатора есть ощущение, что совсем скоро португальскому специалисту поступит звонок от агента или из «Спартака».

Генич считает, что увольнение – лишь вопрос времени. Впереди у «Спартака» матч с непростым для красно-белых соперником – «Уфой».фк спартак

«Думаю сегодня-завтра по Рую будет объявление», – сказал Генич.

Напомним, «Спартак» потерпел поражение в гостевом матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА. Единственный гол на 81-й минуте забил форвард армейцев Антон Заболотный.