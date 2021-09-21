Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал об ожиданиях от Гран-при России. Это будет домашняя гонка для Никиты Мазепина.

Руководитель команды сообщил, что видел расписание российского гонщика на этап. Он считает, что с точки зрения работы с медиа и болельщиками, уик-энд в России получится достаточно насыщенным. Штайнер надеется, что Никиту будут поддерживать многие люди в стране.

Гюнтер понимает, что Мазепин не сражается за титул, но уверен, что в Сочи Никиту будет ждать большое количество болельщиков.

Штайнер высказался о переносе Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург с 2023 года. Он сказал, что ему нравятся гонки в России: «Трасса сильно отличается от остальных, люди гостеприимны, атмосфера всегда хорошая и организаторы работают отлично».

Главе «Хааса» хочется попробовать новую трассу в Санкт-Петербурге, но он грустит от потери этапа Формулы-1 в Сочи.

Напомним, этап «Формулы-1» в Сочи запланирован на 26 сентября 2021 года.