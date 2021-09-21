Российский гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema Racing, заявил, что его результаты в сезоне не позволяют претендовать на попадание в «Формулу-1» в следующем году.

В общем зачете пилотов Ф-2 Шварцман занимает третью строчку с 95-ю очками. Лидирует в чемпионате партнер российского гонщика по команде австралиец Оскар Пиастри с 116-ю очками в активе.

Роберт считает, что на данном этапе он не готов к выступлениям в «Формуле-1». Ему надо прибавить в своем чемпионате.

Напомним, в Формуле-1 осталось только одно место на следующий сезон в команде «Альфа Ромео» вторым пилотом. Однако Роберт Шварцман не переживает по этому поводу. Он попробует попасть в Ф-1 в следующем сезоне. Пока основная цель российского пилота – чемпионство в «Формуле-2».