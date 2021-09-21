Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с нарушением форвардом ЦСКА Антоном Заболотным санитарного регламента РПЛ.

«На заседании в четверг будет рассмотрено нарушение санитарного регламента как зрителями, так и футболистом ЦСКА Заболотным», – сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги Заболотный забил единственный мяч. В ходе празднования гола он перепрыгнул через рекламный щит и забрался на трибуну к болельщикам. Через 10 минут игрок был удален с поля. Антон получил вторую желтую карточку.

Напомним, согласно дисциплинарному регламенту РФС, нарушение требований санитарного регламента карается штрафом до 500 тысяч рублей.

В сезоне 2021/2022 Заболотный вышел на поле в 7-ми матчах, в которых дважды забил и один раз отдал голевую передачу.