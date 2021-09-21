Чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени пройдет без зрителей. Соревнования начнутся 23 сентября, заключительный день – 26 сентября.

Организаторы решили запретить проход на трибуны в связи с антиковидными мерами, которые действуют в Тюменской области.

23 сентября биатлонисты выйдут на старт в мужской и женской индивидуальных гонках, 25 сентября пройдут спринты, а 26 сентября – эстафеты.

Напомним, ранее сообщалось, что часть российских биатлонистов пропустит индивидуальную гонку. Александр Логинов не выйдет на старт по семейным обстоятельствам, а Евгений Гараничев и Матвей Елисеев пропустят гонку по состоянию здоровья.