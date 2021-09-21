Российский арбитр Михаил Вилков раскритиковал поведение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

Арбитр Иванов удалил Слуцкого в этой игре. Обе желтые карточки тренер «Рубина» получил за разговоры с судьей.

Михаил Вилков назвал поведение Слуцкого «попыткой тренера с европейским прошлым свалить бездарную игру на судей». «В первом тайме создавалось ощущение , что играет команда английской премьер-лиги против команды ФНЛ-2», – высказался арбитр.

Вилков считает, что тренер не может вести себя подобным образом. Арбитр считает, что Леонид Викторович спровоцировал трибуны на нецензурные выкрики в адрес судейской бригады.

Михаил Вилков считает, что арбитр Иванов поступил правильно, удалив главного тренера «Рубина» с поля.

Напомним, что «Рубин» проиграл «Зениту» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3.