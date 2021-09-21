Презентация официального логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года прошла во вторник в Санкт-Петербурге.

Турнир пройдет в мае 2023 года в северной столице. К турниру построят новый ледовый дворец, вмещающий более 20 тысяч зрителей. Наша страна примет мировое первенство в восьмой раз.

В презентации логотипа приняли участие президен Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Рене Фазель поделился ожиданиями от турнира и рассказал о любви к Петербургу. Впервые он посетил северную столицу в 1983 году. С тех пор любит этот город. Президент IIHF рад, что Санкт-Петербург примет ЧМ-2023. Рене Фазель ждет от России высокого уровня организации турнира.