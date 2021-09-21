Биатлонист Александр Логинов уехал из расположения сборной России перед соревнованиями в Тюмени. У спортсмена ожидается пополнение в семье. Новость сообщил тренер мужской команды Сергей Башкиров.

Во вторник на сайте Союза биатлонистов России была размещена информация о том что Логинов, Гараничев и Елисеев не будут участвовать в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

Башкиров сказал, что вопрос по участию в остальных гонках чемпионата России для Логинова открыт. Он считает отъезд Логинова по семейным обстоятельствам нормальной ситуацией. Тренерский штаб дал биатлонисту время побыть с семьей.

Напомним, чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Тюмени с 23 по 26 сентября. Индивидуальные гонки у спортсменов пройдут в четверг.