Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре дал комментарий по поводу участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года.

Пока известно, что окончательное решение по участию хоккеистов НХЛ в Олимпиаде будет принято 10 января. Буре сообщил, что ФХР готов к двум сценариям – если приедут профессионалы и нет.

Представитель ФХР по международным делам заявил, что если игроки НХЛ приедут на Олимпиаду, то все будут в равных условиях. Команды придется собирать за несколько дней.

Если российских хоккеистов не отпустят из НХЛ на Олимпиаду, играть будут спортсмены, подготовленные с помощью программы «Красная машина». По словам Буре, федерация начала готовиться к ОИ-2022 в Пекине четыре года назад.

Напомним, Игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.