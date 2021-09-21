Нападающий Лионель Месси не сможет помочь «Пари Сен-Жермен» в матче 7-го тура французской Лиги 1 с «Метцем». Информация размещена на официальном сайте парижского клуба.

Месси травмировался в матче с «Лионом» и был заменен. Сегодня, 21 сентября, аргентинец прошел МРТ. Исследование выявило ушиб кости. Новое медицинское обследование Месси будет проведено специалистами через 48 часов.

Матч 7-го тура Лиги 1 «Метц» – «ПСЖ» пройдет завтра, 22 сентября, на арене «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метче. Стартовый свисток будет дан в 22.00 по московскому времени.

Напомним, 10 августа 2021 года Лео заключит с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. В соглашении предусмотрена опция продления контракта еще на один сезон.