Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о подготовке к чемпионату мира-2023 по хоккею на презентации официального логотипа турнира.

Ротенберг сказал, что проведение хоккейного турнира в Санкт-Петербурге – вызов для ФХР, как организации. Россия не раз доказывала, что может принимать крупные спортивные мероприятия мирового уровня.

Вице-президент ФХР считает, что нужно забыть прошлые заслуги и заново доказывать свою состоятельность.

Ротенберг обещает организовать огромный праздник для Санкт-Петербурга и всей России. Федерация хоккея России, по словам функционера, находится в тесном контакте с правительством северной столицы и всеми службами. Роман доволен тем, что люди занимаются проектом с воодушевлением.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в восьмой раз. Санкт-Петербург принимал турнир дважды.

Напомним, ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.