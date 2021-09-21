Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки в октябрьским отборочным матчам к ЧМ-2022.

20 сентября Валерий Карпин объявил расширенный состав национальной команды для подготовки ко встречам со сборной Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

«Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов», – заявил нападающий «Зенита».

Артем Дзюба заявил, что предыдущий сезон получился очень тяжелым: футболисты усердно готовились к Евро, но результат получился неудачный. Эта ситуация сказалась на физической и эмоциональной форме футболиста.

Сейчас форвард считает, что не вернул прежнюю форму. Он не хочет занимать чье-то место.

Дзюба подчеркнул, что решение связано с конкретным вызовом в сборную России. Пока он не задумывается о завершении или приостановке карьеры.