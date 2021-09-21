Стал известен состав участников на турнир Asian Open Trophy. Соревнования пройдут с 12 по 17 октября 2021 года.

Asian Open Trophy – тестовый турнир к Олимпиаде в Пекине.

В составе участников нет российских фигуристов, но выступят Рика Кихира, Каори Сакамото, Лим Ын Су, Мэрайя Белл, Сато Цзинь, Чха Джунхван, Денис Васильевс, Суй Вэньцзин и Хань Цун и другие.

На Asian Open Trophy выступят сильнейшие азиатские фигуристы. Это прямые соперники россиян в борьбе за золото Олимпиады в Пекине. На турнире будут представлены олимпийские программы.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.