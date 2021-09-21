Сегодня, 21 сентября, СКА проведёт матч регулярного чемпионата КХЛ против «Амура». Игра состоится в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция игры будет доступна на официальном сайте СКА и телеканале «Матч ТВ». Посмотреть её можно по этой ссылке.

Из-за травм «Амур» лишился перед игрой со СКА Никиты Александрова, Дмитрия Архипова, Валерия Васильева, Владимира Галузина и Никиты Пивцакина.

После семи проведённых матчей СКА занимает пятое место в Западной конференции с 10 очками. В активе армейцев четыре победы в основное время, одна — в овертайме и два поражения.

«Амур» замыкает таблицу на «Востоке», одержав одну победу в основное время, проиграв один раз в дополнительное и пять — в основное.