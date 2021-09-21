Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. По его словам, причина решения Дзюбы не связана с их давним конфликтом.

«Сегодня у нас состоялся разговор с Артемом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита», — приводит слова Карпина телеграм-канал сборной России.

Специалист также отметил, что готов вызвать Дзюбу в ноябре, если тот будет достаточно хорошо играть.

Напомним, что Карпин и Дзюба давно конфликтуют, однако после назначения специалиста в сборную он провёл в августе встречу с нападающим питерцев. Дзюба отсутствовал в заявке национальной команды на сентябрьские игры, но попал в расширенный список в октябре.

Сборная России сыграет в отборе на ЧМ-2022 со Словакией в Казани (8 октября) и со Словенией в Мариборе (11 октября).