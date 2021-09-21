Накануне стала известна расширенная заявка сборной России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. В неё были включены как новые имена, так и старожилы команды, а также состоялась пара громких возвращений. Nevasport анализирует второй созыв Валерия Карпина.

Вратари. Гильерме, Дюпин, Лунёв, КРИЦЮК, САФОНОВ*

* — Выделены игроки, получившие первый вызов в сборную при Валерии Карпине

Как и на сентябрьский отбор, в список сборной вошли пять вратарей. Скорей всего, один –два будут отцеплены. Вероятно, играть будет всё равно Гильерме. Тренерский штаб доверил ему в сентябре, за это время голкипер «Локомотива» не дал поводов усомниться в их выборе. Дюпин окончательно вышел на позиции второго номера. Чем обусловлен новый вызов Лунёва, просиживающего штаны в запасе «Байера», пока неясно. Новых имён – двое. Первый – Матвей Сафонов, заменивший Александра Максименко. Вратарей «Краснодара» и «Спартака» давно называют будущим сборной России. Сафонов даже сделал к этому первый шаг, в экстренном порядке заняв место в воротах на Евро-2020. Скорей всего, его, как и Максименко, взяли для того, чтобы Кафанов ознакомился с кандидатами и поставил «галочку» на будущее. Стоит отметить также возвращение в сборную Станислава Крицюка. Голкипер провёл за неё два матча в 2016 году, после чего у него был непростой период в «Краснодаре», реабилитация в Португалии и переход в «Зенит». Почему-то и Черчесов раньше, и Карпин сейчас устроили тотальный игнор Михаилу Кержакову, зато стоит ему сесть на скамейку, как его сменщик в питерском клубе сразу получает шанс и в сборной. Так было с Лунёвым в начале года, так происходит и с Крицюком. Справедливости ради, Валерий Карпин и перед сентябрьскими сборами говорил, что в сборной следят за Крицюком, когда тот играл ещё в Португалии.

Защитники. Джикия, Дивеев, Караваев, Кудряшов, Магкеев, Осипенко, Самошников, Сутормин, Терехов, Чистяков

В обороне обошлось почти без сюрпризов. В сборную приглашены те, кто был либо в расширенной заявке в сентябре, либо довызывались позднее. Марио Фернандес, к сожалению, завершил-таки международную карьеру, и в его отсутствие основным правым защитником, видимо, станет Вячеслав Караваев. Ему на смену в отсутствие травмированного Сергея Петрова снова вызван одноклубник Алексей Сутормин. Вероятно, Карпина подкупает универсализм зенитовца и его способность сыграть на всём фронте правой бровки.

Слева новый шанс получает Сергей Терехов. Защитник был в заявке сборной ещё на сентябрьские игры, но из-за травмы был исключён из состава. Помимо него, на левый фланг снова вызван Илья Самошников, который, вероятно, и будет основным в октябрьских матчах. Если бы не уход Фернандеса, наверное, были бы варианты с переводом на левый фланг Караваева. Сейчас зенитовец однозначно нужнее справа.

С центральной связкой защитников всё стало ясно ещё на Евро-2020: лучше Георгия Джикии и Игоря Дивеева на этой позиции нет никого. Максим Осипенко и Станислав Магкеев были и в первом вызове, Чистяков был сперва исключен при сокращении расширенного списка, затем довызван после травмы Магкеева, а потом сам получил травму и был отцеплен от состава. Однако в этот раз, скорее всего, именно игрок «Зенита» будет в финальной заявке. Он неплохо заменил травмированного Деяна Ловрена в последних играх, поставив под вопрос место вице-чемпиона мира в стартовом составе «Зенита». Скорее всего, при сокращении списка отцеплен будет Магкеев.

Включение 34-летнего Фёдора Кудряшова в расширенный список пока выглядит загадкой. Скорее всего, это просто сигнал игроку: не расслабляться, в штабе тебя помнят и готовы вызвать, когда ты будешь отвечать необходимым требованиям. Кудряшов до сих пор не провёл ни одного матча в сезоне, а жаль: защитник-ветеран может пригодиться за счёт своего универсализма. Кудряшов способен сыграть как на левом фланге, так и в центре обороны при схеме в три защитника. Скорей всего, он будет отцеплен от финальной заявки.

Полузащитники. З. Бакаев, Баринов, Головин, Ионов, Ерохин, Жемалетдинов, Захарян, Кузяев, Макаров, Мухин, Ал. Миранчук, Фомин, ГЛУШАКОВ, ЗИНЬКОВСКИЙ

Если с позициями вратаря и защитников сейчас всё предельно ясно, то как будет выглядеть полузащита, пока загадка.

В центральной зоне обращает на себя внимание возвращение в сборную Дениса Глушакова. 34-летний хавбек не приглашался в команду аж с марта 2018 года. С тех пор он пережил скандальное расставание со «Спартаком», ещё более скандальный развод, переход в «Ахмат», возвращение ближе к Москве в «Химки» ради новой супруги, рождение ребёнка и футбольный Ренессанс. Сейчас ветеран занимает второе место в бомбардирской гонке и заслуженно попал в расширенный список. Впрочем, не исключено, что Глушакова отцепят от финальной заявки. Ветеран давно не играл в сборной, схем с ним давно не наигрывалось, а держать его только ради возможного (и далеко не стопроцентного) выхода на замену кажется не очень резонным.

Группа опорной зоны — Дмитрий Баринов, Максим Мухин, Далер Кузяев – осталась практически в полном составе. Отсутствует в заявке только травмированный Роман Зобнин. Вероятно, именно вместо него был включён в расширенный список Глушаков.

Также из центральных хавбеков в заявку попали Даниил Фомин и Александр Ерохин. Первый мог сыграть при Карпине ещё в сентябре, но был исключён из состава из-за травмы. Второй неплохо проявил себя в сентябрьских играх и, скорее всего, выйдет со Словакией и Словенией, но, вероятней всего, на замену.

Место Александра Головина в составе сборной не подвергается сомнению, а вот Алексей Миранчук вполне может пролететь при оглашении окончательной заявки. Хавбек провёл три матча в сентябре на трёх разных позициях, но все три раза выглядел достаточно блекло. Не радует его игра и в «Аталанте». Недаром Андрей Аршавин выразил мнение, что Миранчуку стоит летом задуматься о смене команды.

На фланги снова попали Рифат Жемалетдинов, Зелимхан Бакаев, Арсен Захарян и Алексей Ионов. Все четверо выходили в матчах сборной в сентябре, и если у троих из них было хотя бы по одному удачному матчу, то вот присутствие в составе Бакаева выглядит пока сомнительным. Хавбек трижды выходил на поле, но за все три раза отметился только голом с пенальти. Фланговых новичков в расширенной заявке двое. Денис Макаров был в расширенном списке ещё при первом созыве, но его от сборной отцепили. Карпин объяснил, что хочет дать хавбеку освоиться в его новом клубе «Динамо». Сейчас Макаров в «Динамо» уже освоился и, вполне возможно, заменит в окончательном составе как раз Бакаева.

Вызов Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» пока выглядит авансом. Вряд ли хавбек поедет на октябрьские сборы. Пару лет назад к футболисту, по слухам, проявлял интерес сам «Зенит», но в итоге Зиньковский остался в Самаре и стал основным подносчиком снарядов для Ивана Сергеева. Кстати, невызов последнего, особенно на фоне включения в расширенный список Зиньковского, выглядит загадкой. Сергеев уже освоился в РПЛ, забивает голы (по крайней мере, больше, чем большинство остальных форвардов из расширенного списка). Хочется верить, что у рекордсмена ФНЛ ещё всё впереди.

Единственный хавбек из сентябрьского списка, которого нет в составе на октябрь, — Денис Черышев. Впрочем, у игрока «Валенсии» всё по-прежнему: играем, начинаем блистать, потом получаем новую травму и снова выпадаем на неопределённый срок.

Нападающие. Заболотный, Смолов, Тюкавин, АГАЛАРОВ, ДЗЮБА

Ну что ж, давайте не будем игнорировать слона в комнате и начнём сразу с него. Да, мы ещё в сентябре писали, что Дзюба заслуживает вызова в сборную. Форвард после провального старта в сезоне реабилитировался, а вчера, сразу после приглашения, оформил дубль в ворота «Рубина». И возвращение нападающего «Зенита» показывает: Карпин готов переступить через личные амбиции и отношения ради командного успеха.

Увы, по последним данным, переступить через них не готов сам Дзюба. По информации СМИ, форвард «Зенита» отказался от вызова. Карпин сообщил, что игрок объяснил отказ своей «неоптимальной формой», но как-то в эти слова пока не очень верится.

И это очень серьёзная потеря, потому что при нынешнем составе Дзюба бы очень пригодился. Он мог бы сыграть и «столба» на острие, и выйти на замену, и даже в связке со Смоловым. Увы, тренерам надо что-то придумывать в его отсутствие.

Три центрфорварда с сентябрьских матчей перекочевали и на октябрь. Фёдора Смолова Карпин на днях назвал лучшим форвардом России, а Антон Заболотный подтвердил свой вызов победным голом в дерби ЦСКА – «Спартак». Вызывает вопросы разве что включение Константина Тюкавина. Не исключено, что его отцепят от финальной заявки. В сентябре молодой динамовец не проявил себя в составе сборной, а сейчас у команды не будет соперников уровня Кипра и Мальты для проверки резерва.

Ну и пара слов о Гамиде Агаларове. Мы прогнозировали, что форвард «Уфы» не получит вызов в сборную на октябрьские матчи, однако тренерский штаб решил иначе и обратил внимание на его успешную игру на старте сезона. Но всё же башкирским фанатам особо не стоит надеяться на то, что Агаларов получит много игрового времени. Схема Карпина ему не очень подходит, и если он и выйдет в октябрьских играх, то на заключительные 10-15 минут.

Напомним, что 8 октября Россия в Казани примет Словакию, а три дня спустя сыграет на выезде со Словенией. И терять очки нельзя ни в одной из игр, если мы хотим поехать на ЧМ-2022.