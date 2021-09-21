Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал своё решение отказаться от вызова в сборную России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Форвард был включён в расширенную заявку, но сегодня объявил об отказе от участия в играх со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября).

«Я пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный, — приводит «Матч ТВ» слова Дзюбы. — Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца».

Форвард также отметил, что считает неправильным занимать чужое место в сборной.

Дзюба провёл за сборную России 55 матчей и забил рекордные 30 мячей. Он не был вызван в национальную команду на сентябрьские игры, однако Валерий Карпин подчеркнул, что это связано со слабой игрой нападающего, а не с их давним конфликтом.

Накануне Дзюба забил два мяча в ворота «Рубина» (3:1) в 8-м туре РПЛ, которые стали для него первыми в сезоне.