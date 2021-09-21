Вторая ракетка мира Даниил Медведев примет участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля», сообщает пресс-служба соревнований. Помимо него, в Москве выступят и остальные лидеры сборной России: Андрей Рублёв (пятый номер рейтинга ATP), Аслан Карацев (25-й) и Карен Хачанов (27-й).

Напомним, что в сентябре Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема», победив в финале US Open Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4. Рублёв летом стал олимпийским чемпионом в миксте с Анастасией Павлюченковой. Карен Хачанов дошёл до финала Олимпиады в Токио в одиночном разряде, где уступил Александру Звереву из Германии.

Кубок Кремля пройдёт в Москве в 31-й раз. В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса. В 2019 году его выиграл Рублёв, а в 2018-м — Хачанов. Примечательно, что оба теннисиста в финале побеждали одного и того же соперника — француза Адриана Маннарино.

Рекордсмен по числу побед в Кубке Кремля — Евгений Кафельников, выигрывавший турнир пять раз подряд, с 1997 по 2001 год.