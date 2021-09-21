Арбитр Сергей Иванов объяснил, за что он удалил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого во время матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:3). Специалист по ходу игры получил две жёлтых карточки, а после встречи назвал судью «профнепригодным».

«Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы технической зоны, по правилам игры арбитр обязан реагировать на данное нарушение, — цитирует «Спорт-Экспресс» Иванова. — Подтверждаю слова Слуцкого: не было оскорблений, не было нецензурной брани. Если я не подходил к технической зоне команд, это не значит, что не было профилактической работы в ходе игры».

По словам Иванова, резервный рефери находился в постоянном контакте с ним и отмечал очевидные неоднократные нарушения. Также судья сказал, что готов к разговору со Слуцким по поводу удаления.