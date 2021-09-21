Сборная Венгрии наказана за поведение фанатов в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Англии, сообщает Sky Sports. Болельщики во время игры оскорбляли темнокожих английских футболистов на расовой почве, бросали посторонние предметы на поле, а также использовали пиротехникиу и блокировали лестничные проходы.

Венгрия наказана проведением двух матчей при пустых трибунах, один из которых носит условный статус. Кроме того, федерация футбола страны выплатит штраф в размере 200 тысяч швейцарских франков.

Матч Венгрия — Англия прошёл 2 сентября в Будапеште и завершился победой гостей 4:0.

Таким образом, венгры сыграют при пустых трибунах 9 октября против Албании.

Ещё одну игру Венгрия проведёт без зрителей, если нарушения повторятся в течение двух лет испытательного срока.