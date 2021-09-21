Произошла замена в списке участников этапа «Гран-при» среди юниоров в столице Словении Любляне, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Вместо российской фигуристки Софьи Муравьёвой на этапе выступит её соотечественница и тёзка Софья Самоделкина.

Ранее планировалось, что Муравьёва примет участие в этапе в австрийском Линце, с 6 по 9 октября.

В мужском одиночном катании от России выступит только Илья Яблоков, поскольку с соревнований снялся Николай Угожаев.

Этап юниорского «Гран-при» в Любляне пройдёт с 23 по 25 сентября.