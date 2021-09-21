Журналист Сергей Микулик рассказал, что находился рядом с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, когда стало известно об отказе Артёма Дзюбы от вызова на октябрьские матчи. Форвард «Зенита» был включён в расширенный состав на игры отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор), но сегодня стало известно, что он отказался от вызова из-за недостаточно хорошей формы.

«Прикольно, конечно, сидеть пить кофе с Карпиным в тот момент, когда вдруг выясняется, что Дзюба не готов занимать в сборной чужое место. Валера только плечами пожал — на то он, собственно, и расширенный список», — написал Микулик в своем Telegram-канале.

У Дзюбы и Карпина был давний конфликт, однако после назначения последнего главным тренером сборной тот сказал, что готов вызывать в национальную команду сильнейших, вне зависимости от личного отношения к футболистам.