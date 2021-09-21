Стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Амуром». Игра проходит в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

Место в воротах армейцев впервые в нынешнем сезоне занял 19-летний голкипер Ярослав Аскаров. В запасе команды — 17-летний Сергей Иванов, который ещё ни разу не играл в КХЛ.

Полностью состав звеньев СКА выглядит следующим образом: Аскаров (Иванов); Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Каменев — Хуснутдинов; Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв — Галимов; Паутов, Мичков — Моисеев — Хендемарк; Кетов.

После семи проведённых матчей СКА занимает пятое место в Западной конференции с 10 очками. В активе армейцев четыре победы в основное время, одна — в овертайме и два поражения.

«Амур» замыкает таблицу на «Востоке», одержав одну победу в основное время, проиграв один раз в дополнительное и пять — в основное.