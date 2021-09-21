Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник считает, что лимит на легионеров негативно сказывается на российском футболе. На данный момент в РПЛ действует схема «8+17» (не больше восьми иностранцев в заявке на сезон).

«Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это влечет за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов ввиду отсутствия конкуренции, — цитирует «Спорт-Экспресс» Рангника. — Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Это ошибка!»

Также Рангник вспомнил, что лимит предлагали ввести несколько лет назад в Англии, однако прогресс в АПЛ пришёл благодаря реформам юношеского футбола и вопрос искусственных ограничений больше не поднимался.