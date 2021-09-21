СКА ведёт после первого периода матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура». Счёт после 20 сыгранных минут — 1:0 в пользу подопечных Валерия Брагина. Единственную шайбу на 13-й минуте встречи забросил Антон Бурдасов в большинстве. Ассистировали ему Андрей Кузьменко и Марат Хуснутдинов. Армейцы получили большинство после удаления Андрея Алексеева. Ранее две минуты у дальневосточников получил Данил Файзуллин. У СКА на последней минуте первого периода удаление получил Евгений Кетов. Второй период команда начнёт в меньшинстве.

Место в воротах армейцев впервые в нынешнем сезоне занял 19-летний голкипер Ярослав Аскаров. В запасе команды — 17-летний Сергей Иванов, который ещё ни разу не играл в КХЛ.

Полностью состав звеньев СКА выглядит следующим образом: Аскаров (Иванов); Фантенберг — Ожиганов, Тимкин — Каменев — Хуснутдинов; Дыбленко — Фальковский, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Кирсанов — Пыленков, Марченко — Воробьёв — Галимов; Паутов, Мичков — Моисеев — Хендемарк; Кетов.

Игра проходит в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.