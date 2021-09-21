«Карагюмрюк» и «Антальяспор» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Турции — 0:0. В обороне клуба из Антальи впервые в сезоне вышел защитник сборной России Фёдор Кудряшов. 34-летний футболист отыграл на поле все 90 минут и помог команде сохранить ворота в неприкосновенности.

Для Кудряшова этот матч стал первым официальным после игры Евро-2020 Россия — Дания (1:4). Напомним, что футболист поехал на турнир с недолеченной травмой и пропустил первые две встречи группового раунда.

Фёдор Кудряшов выступает за «Антальяспор» с начала 2020 года. В прошлом сезоне он отыграл 37 матчей в чемпионате Турции из 38, но покинул команду летом в связи с истечением контракта. Однако в августе футболист заключил новое соглашение с клубом.

Накануне, 20 сентября, Кудряшов был включён в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.