20 сентября был объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Заявка в целом получилась без сюрпризов, с парой новых лиц и несколькими возвращениями в национальную команду после длительного (или не очень длительного) перерыва.

Но даже несмотря на то, что Валерий Карпин вызвал практически всех сильнейших, несколько достойных игроков остались за бортом сборной и вполне могли бы усилить её в октябрьских матчах. Предлагаем вашему вниманию альтернативную сборную, в которой нашлось место восемнадцати игрокам.

Стоит сразу оговориться, что мы не стали включать в состав травмированных игроков (Роман Зобнин, Денис Черышев, Сергей Петров) и тех, кто отказался от выступления в сборной (Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Артём Дзюба).

Вратари. Сослан Джанаев (34 года, «Сочи»), Александр Максименко (23 года, «Спартак»)

С вратарями в России сейчас всё одновременно и хорошо, и плохо. Плохо – то, что после ухода из сборной Игоря Акинфеева в 2018 году у национальной команды так и не появился железный первый номер. А хорошо – что на эту роль может претендовать целая охапка голкиперов. Шутка ли – на октябрьский сбор вызвано целых пять вратарей, как и месяцем ранее. Из тех, кто пролетел мимо состава, привлекают внимание опытный Джанаев и молодой Максименко.

«Сочи» в чемпионате России показывает, что триумф прошлого сезона не был случайностью. После обидного вылета из Лиги конференций подопечные Владимира Федотова идут на пятом месте в РПЛ, а по пропущенным мячам делят первое место с «Локомотивом» (по 6). Не последнюю роль в успехах южан играет 34-летний Сослан Джанаев.

«Спартак» же в этом сезоне пока разочаровывает фанатов, но к Максименко претензий у болельщиков чуть ли не меньше всего. Его давно прочат в основные голкиперы сборной наряду с Матвеем Сафоновым.

Защитники. Дмитрий Живоглядов (27 лет, «Локомотив»), Алексей Козлов (34 года, «Нижний Новгород»), Данила Прохин (20 лет, «Сочи»), Андрей Семёнов (32 года, «Ахмат»), Егор Сорокин (25 лет, «Краснодар»), Дмитрий Скопинцев (24 года, «Динамо»)

Оборона сборной России находится в серьёзном кризисе. В центре защиты выбор традиционно небогатый, на левом фланге играть после ухода Жиркова практически некому, а после завершения карьеры Марио Фернандесом начались проблемы и справа.

В «Локомотиве» справа в защите начал сезон Дмитрий Рыбчинский, но в сентябре он потерял место в основе – на его позиции разыгрался тёзка Живоглядов. В последних двух матчах он остался в запасе, но пока из всех, кто действовал на этой позиции в «Локо», именно Живоглядов выглядит наиболее перспективным вариантом.

Алексей Козлов при Фабио Капелло был основным правым защитником сборной России, но после ухода итальянца в 2015 году ни разу не попадал в национальную команду. Однако нынешний сезон ветеран, которого уже успели списать со счетов, начал внезапно очень бодро. Сейчас Козлов с тремя мячами является лучшим бомбардиром «Нижнего Новгорода», причём один из голов он вообще провёл в ворота «Спартака». Кажется, такой старый конь борозды в сборной не испортит.

«Ахмат» проводит нынешний сезон не очень удачно. Однако раньше, как бы грозненцы ни играли, место Андрею Семёнову в сборной Станислава Черчесова находилось всегда. И лишь на Евро-2020, когда Бельгия разносила оборону команды, стало понятно, что этот игрок попросту не отвечает такому высокому уровню. Но Словакия и Словения всё же не Бельгия, а опытные футболисты обновлённой команде не помешают.

Ешё одним творцов оборонительных успехов «Сочи», помимо Джанаева, является 20-летний Данила Прохин. Воспитанник «Зенита» в нынешнем сезоне регулярно выходит в основном составе южан. Если защитник продолжит в том же духе, то попадание в сборную для него – лишь вопрос времени.

Наконец отсутствие Егора Сорокина даже в расширенном составе вызывает лишь недоумение. Защитник регулярно выходит в основе одной из сильнейших команд России и одного из лидеров по пропущенным мячам. Пока что Сорокин провёл за сборную лишь два матча в сентябре 2018 года (один – неофициальный). Сейчас игроку 25 лет, самый расцвет для защитника.

С левым флангом у нашей команды ситуация совсем аховая. Из тех, кого проигнорировал Карпин, можно отметить разве что Дмитрия Скопинцева из «Динамо». Игрок стал одним из открытий прошлого сезона, а в этом пока проигрывает конкуренцию звёздному Диего Лаксальту. Однако, выходя преимущественно на замену, Скопинцев успел отдать две голевых передачи, а в позавчерашнем матче с «Сочи» (1:0) отыграл все 90 минут и помог команде сделать «сухарь».

Полузащитники. Ильзат Ахметов (23 года, ЦСКА), Иван Обляков (23 года, ЦСКА), Алан Дзагоев (31 год, ЦСКА), Ибрагим Цаллагов (30 лет, «Сочи»), Даниил Уткин (21 год, «Ахмат»), Андрей Мостовой (23 года, «Зенит»), Владислав Сарвели (23 года, «Крылья Советов»)

Группа юных игроков ЦСКА ещё пару лет назад считалась будущим сборной России, но в последние сезоны футболисты замедлили свой рост. Сейчас под руководством молодого Алексея Березуцкого армейцы постепенно начинают разгребать завалы кошмарного прошлого сезона. Накануне в драматичном дерби был повержен «Спартак». Ивану Облякову и Ильзату Ахметову всего по 23 года, и хочется верить, что у футболистов ещё всё впереди.

С Аланом Дзагоевым ситуация иная. Хавбек когда-то считался самым перспективным футболистом России, и за ним, по слухам, выстраивалась очередь из «Реала», «Челси» и других топовых клубов. Однако постоянные травмы выбили Алана из колеи, и после ЧМ-2018 он так ни разу и не сыграл за сборную. Сейчас хавбек залечил очередную болячку и здорово выглядит на правах «дядьки» в центре поля ЦСКА. О вызове Дзагоева в сборную ходили разговоры ещё в сентябре, и сам Карпин давал понять, что держит его «на карандаше». А возвращение 34-летнего Дениса Глушакова доказывает: тренерский штаб не смотрит в паспорта футболистов.

Ибрагим Цаллагов засветился в «Крыльях Советов» ещё в сезоне-2010 и семь лет спустя обратил на себя внимание «Зенита». В Петербурге хавбек не смог закрепиться, зато по-новой раскрылся в «Сочи» и получил капитанскую повязку. За Цаллагова говорит его универсализм – в Самаре он действовал справа в обороне, а в Сочи вернулся на позицию опорника, где выступал на юношеском уровне.

Если бы создавался рейтинг невызванных в сборную России футболистов, то Даниил Уткин в сентябре занял бы первое место. Воспитанник «Краснодара» бодро дебютировал в «Ахмате», забив три мяча в стартовых четырёх матчах. Казалось, в октябре уж он точно получит свой шанс. Но увы, обороты хавбек сбавил и в последних турах смотрелся уже не так убедительно. Впрочем, в 21 год о стабильности говорить нет смысла. У Уткина большое будущее, и если он продолжит прогрессировать, то, возможно, даже съездит на чемпионат мира в Катар (если сборная туда, конечно, попадёт).

Карпин на октябрьские матчи призвал почти всех лучших фланговых хавбеков, за исключением травмированного Дениса Черышева. Лучшим из невызванных остаётся Андрей Мостовой. Хавбеку и в прошлом сезоне было сложно конкурировать за место в основе «Зенита», а после трансфера Клаудиньо стало ещё сложнее. Впрочем, получая свой шанс, Мостовой обедни не портит. Хавбек мог съездить ещё на Евро-2020, но пропустил турнир из-за коронавируса. А практика этого сезона показывает: даже запасные игроки «Зенита» могут усилить сборную (Чистяков, Сутормин).

Первый в карьере вызов в сборную России получил Антон Зиньковский из «Крыльев Советов». Самарцы, вернувшиеся в РПЛ в этом сезоне, пока играют достаточно неплохо. При этом Игорь Осинькин не боится давать шанс молодым – средний состав самарцев является самым молодым в РПЛ. Одним из открытий сезона стал Владислав Сарвели. Один из многочисленных воспитанников «Чертаново» в составе «Крыльев», играющий под почётным номером 10, в этом сезоне забил два мяча. Один – в ворота «Ростова». За Сарвели говорит его универсализм. Он может сыграть как на острие, так и на фланге атаки.

Нападающие: Николай Комличенко (26 лет, «Ростов»), Александр Соболев (24 года, «Спартак»), Иван Сергеев (26 лет, «Крылья Советов»)

Не так давно Николай Комличенко считался одним из самых лучших российских футболистов. Форвард бил бомбардирские рекорды чемпионата Чехии в составе «Млады Болеслав» и не проходил в основу сборной только из-за уровня Артёма Дзюбы. Однако после перехода в «Динамо» голевые навыки игрока куда-то делись, и он не только потерял место в национальной команде, но и даже перестал выходит в основе клуба. Переход в «Ростов» сперва к Карпину, а затем к Сёмину благостно сказался на форварде. Он забил уже три мяча – на один меньше, чем за весь прошлый сезон в «Динамо». Кажется, последнего слова в футболе Комличенко ещё не сказал.

Ещё в начале года Александр Соболев казался главной надеждой сборной России. Болельщики «Спартака» бесились, что Станислав Черчесов упорно ставит в атаку своего любимчика Дзюбу, а Соболева маринует в запасе. Однако пришедший на смену Черчесову Карпин игнорирует любимца красно-белых уже второй сбор подряд. И, справедливости ради, есть за что. Соболев в нынешнем сезоне забил только один гол и тот с пенальти, и даже перестал регулярно попадать в основу московского клуба. Впрочем, принести пользу в атаке сборной, которой сейчас не помешает таран, Соболев всё ещё может.

После суперголевого сезона ФНЛ-2020/21 от Ивана Сергеева болельщики ждали «продолжения банкета» в РПЛ. Но первые две игры форвард отработал «вхолостую», и среди фанатов поползло скептическое: «И этого вы требовали взять в сборную?» Сергеев ответил, как и подобает, на поле. Нападающий отличился в трёх матчах «Крыльев» подряд. Правда, после этого снова наступила голевая засуха из трёх матчей. Впрочем, Сергеев забил больше вызванных в сборную Тюкавина и Заболотного, так что вполне мог бы проявить себя на октябрьском сборе команды, особенно в компании со своим главным ассистентом Зиньковским.

Впрочем, стоит отметить, что все указанные нами футболисты даже в случае вызова в сборную не входили бы в её основную обойму. В целом заявка Карпина выглядит адекватной и сильнейшей на данный момент (из доступных игроков, конечно).

В октябре сборная России сыграет в отборочном турнире ЧМ-2022 против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).