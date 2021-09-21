Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Метце. В игре первого круга седьмая ракетка турнира победил прошедшего квалификацию Александра Мюллера из Франции.

Матч длился ровно два часа, Хачанов победил со счётом 4:6, 6:1, 6:3. Серебряный призёр Олимпиады-2020 проиграл свою первую же подачу, из-за чего уступил в первом сете. Во втором и третьем сете россиянин взял по две подачи соперника и взял верх над 203-й ракеткой мира.

Хачанов допустил три двойных ошибки против одной у соперника. Также он 11 раз подал навылет, а Мюллер сделал шесть эйсов.

Во втором круге Хачанов сыграет с победителем квалификации немцем Петером Гоёвчиком и лаки-лузером Антуаном Оаном из Франции. Примечательно, что именно Оана Гоёвчик обыграл в финале квалификации 20 сентября (6:4, 4:6, 6:2).